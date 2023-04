Kylian Mbappé estalló contra la dirigencia del París Saint-Germain por utilizar su imagen en un video sin ser consultado de antemano al respecto. En su Instagram personal, el crack francés expresó su gran malestar contra la institución.

La polémica pieza audiovisual en cuestión se trata de una campaña para la renovación de abonos en el Parque de los Príncipes con Mbappé en el centro de la escena.

“Acabo de ver en el video de la campaña de renovación del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento me informaron del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica durante una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso estoy luchando por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero ciertamente no es el Kylian Saint Germain”, escribió el ex Mónaco en su Instagram.

Publicidad

En dicho clip publicado en Youtube, se observa a la joven estrella de 24 años sentando en una de las tribunas del estadio parisino donde elogia el apoyo de la hinchada. “El ambiente, el terreno, la atmósfera… El Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el 12º hombre, es lo que nos aporta fuerza adicional para librar nuestras batallas. Como soy parisino, siento orgulloso de lo que somos, de lo que representamos, orgulloso de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, ganas de ganar, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos”, fue parte del diálogo de Mbappé en el video.

No obstante, nadie le avisó al crack de la Selección Francesa que era parte de esta campaña y eso claramente lo molestó teniendo en cuenta que en su renovación incluía contar con la totalidad de sus derechos de imagen. Al parecer no hay un día tranquilo en París.

ADVERTISEMENT