Con la mudanza de Shakira a Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha, volvió a surgir el acuerdo que hizo meses atrás con Gerard Piqué sobre la custodia de los menores.

Según indicaron medios españoles, la intérprete de ‘Monotonía’, logró conseguir la custodia total de sus hijos y el permiso del ex defensor del Barcelona para mudarse a Estados Unidos con ellos.

Sin embargo, días atrás salió a la luz que la custodia total se consiguió debido a que Piqué puso algunas condiciones. Una de ellas, era que le entregara la mansión de Barcelona, donde vivió junto a Shakira por más de 12 años y donde sus hijos crecieron.

En ese sentido, la colombiana accedió y decidió mudarse a su mansión de Miami. Pero lo que se supo es que en el momento en el que la cantante le comenta sobre sus planes a Piqué él le exigió una millonaria cifra de dinero para terminar accediendo.

De acuerdo con un importante medio de España, Gerard Piqué le exigió a Shakira 30 millones de euros como condición para darle el visto bueno a su traslado a Miami con Milán y Sasha. Informa Voces Críticas.

Esto generó mucho revuelo en redes sociales, ya que muchos usuarios apuntan a que sólo le importa el dinero y no el bienestar de sus hijos. Si bien, en más de una ocación el ex jugador del Barcelona ha demostrado cuidar a los menores y guardarse información para no exponerlos, con esto demuestra lo contrario.

De esta manera, los intentos de Piqué por mostrarse como un padre empático, quedaron totalmente opacados por estas condiciones que le habría puesto a Shakira para mudarse a Miami y las críticas le llovieron al exfutbolista.