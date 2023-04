La coronación está pronta a realizarse, pues el 6 de mayo se llevará a cabo el evento más importante del Reino Unido. Debido a esto, la gente ha comenzado a movilizarse llevando a que la seguridad del rey Carlos III corra peligro. Camila Parker y sus hijos se encuentran conmocionados ya que no es la primera vez que un hecho así sucede.

Hace un tiempo se supo que varios manifestantes salieron a las calles con carteles expresando “Carlos, no eres mi rey”, pues debido a su historia, el rey no es de los monarcas más queridos por el mundo. Debido a ello, la seguridad en la coronación será extrema y los guardias se encuentran bien entrenados.

Si bien es entendible que una monarquía cuente con seguridad de alto nivel, esto le ha traído varios problemas al Palacio de Buckingham, pues más de una vez han sido señalados por el público como guardias que se exceden al ejercer su poder. Esto mismo ha sucedido hace unos días.

Un video que rápidamente se viralizó en TikTok dejó conocer al mundo que una turista que habría pasado por el Palacio habría recibido un muy mal trato de la guardia. En el video se puede ver que la mujer pasó por alto las reglas de la monarquía y se acercó por demás a un hombre que estaba cumpliendo con su oficio. Debido a esto recibió como respuesta un grito que exclamó: “¡No toques a la Guardia del Rey!”:

Esta situación provocó gran debate, donde muchos internautas afirmaron que ese trato no es digno y el hombre debe ser expulsado. Sin embargo, las reglas de la monarquía británica dicen que los guardias son todo un símbolo de lealtad, por lo que no pueden ser tocados. El profesional únicamente estaba cumpliendo con su labor de defender a toda costa al rey, que tras el enorme estrés vivido recientemente no puede pasarlo por alto, informa Voces Críticas.