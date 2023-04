Sarah Ferguson vuelve a estar en el ojo del huracán, y es que después de ser abuela por tercera vez y promocionar su nueva novela llamada “A Most Intriguind Lady”, la duquesa está viviendo una buena etapa en su vida, es por ello que concedió una entrevista a una reconocida revista estadounidense para lanzar explosivos detalles de lo que se viene.

Más allá de las polémicas que durante años se vio envuelta, Sarah Ferguson guarda reserva y se mantiene bajo perfil, pero esto no impidió que saliera en defensa del príncipe Harry y de su esposa la actriz estadounidense Meghan Markle.

Tras la pregunta que le hicieran a la ex mujer del príncipe Andrés en referencia a la publicación expuesta del príncipe Harry, ella respondió sin miedo: “Pienso que ninguna persona tiene derecho de juzgar a otra. Todos cometemos errores, en mi caso, yo he sido juzgada toda mi vida, y no tengo ningún juicio sobre los Sussex” Informa Voces Críticas

En ese contexto, Sarah Ferguson no dudó en decir sobre una posible reconciliación entre los hijos de Carlos III. “Lady Di estaría muy orgullosa de sus nietos, no solo con de Harry, sino también con los de Guillermo”

A su vez, Ferguson dijo en nombre de lo que ha vivido y explicó sobre la importancia de la salud mental “Ser el centro del escrutinio público y la crítica tiene un coste en la salud mental, inevitablemente”, esto lo comentó en alusión a los trastornos alimentarios que vivió al igual que su amiga la princesa Diana.

Sarah Ferguson durante la entrevista no dudó en revivir algunos momentos de la fallecida Isabel II de quien se refirió como una persona noble, “era mi ídolo, siempre sabía que decirte en momentos oscuros y te hacía sentir bien. De eso trata la monarquía, de hacer que la gente se sienta bien” terminó diciendo esperanzada que la relación entre los hijos de Lady Di y el rey Carlos III mejore pronto.