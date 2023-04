La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se encuentra en su mejor momento, pues hoy día ha sido noticia que la Albiceleste lidera el ranking mundial FIFA. Le ha quitado el puesto a Francia y a Brasil, selecciones que quedaron en segundo y tercer puesto. Este increíble hecho no sucedía hace 6 años atrás.

Con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima el mismo año, la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 y los incontables premios que han recibido los jugadores de Argentina, se puede decir que es hoy en día el equipo más prestigioso en el fútbol.

Además, Lionel Scaloni obtuvo el premio The Best a mejor director técnico del mundo. Sin embargo, todo esto bajo su liderazgo no le ha alcanzado para ser el profesional en esta área que más dinero gana anualmente. Hace poco, el sitio web oficial ‘Finance Football’ dio a conocer que el santafecino gana 2,6 millones de dólares anuales en la Selección.

Si bien esto puede haber cambiado desde su reciente renovación de contrato, un técnico de otro país ha recibido un exorbitante contrato al que seguramente no dudará en aceptar. Se trata de José Mourinho, pues la Selección de Arabia Saudita, aquella que casi provoca el infarto de más de un argentino, lo ha llamado para que reemplace a Hervé Renard.

Todo apunta a que el ofrecimiento sería de 120 millones de euros por un contrato de dos años en la Selección de dicho país. El ex director técnico de clubes como el Real Madrid, Porto, Inter de Milán, Chelsea, entre otros no tiene lugar a rechazo y muy probablemente asumirá las riendas de él, informa Voces Críticas.