Andrés García murió a sus 81 años el pasado 4 de abril en Acapulco, luego de lidiar varios meses contra la cirrosis. El actor tenia conflictos desde hace años con sus hijos Andrés Jr, Leonardo y Andrea, y falleció sin reconciliarse con ellos.

Los tres hijos del actor fueron duramente atacados en redes tras la muerte de su padre. Por su parte su única hija mujer, Andrea, respondió a las fuertes críticas que recibió junto a sus hermanos.

Andrea reaccionó al día siguiente de la confirmación del fallecimiento de Andrés García. La mujer publicó un mensaje en su Instagram la mañana del pasado miércoles, con el que agradeció los “recuerdos” y lo que aprendió” a su lado.

Sin embargo, la hija del galán de cine comenzó a recibir duros comentarios por no haber asistido a ver a su padre antes de su muerte. Aunque algunas personas la defendieron con que “Cuántos comentarios tan fuera de lugar criticando a Andrea, que si lo vio (a su padre), que si lo dijo o no en vida. Solo ellos sabían sus diferencias y solo ellos saben si se arreglaron o no antes de…”, dijo un seguidor.

Andrea García contestó con un “así es”, para darle la razón al seguidor con respecto a que solamente ella y su fallecido padre Andrés, conocen la verdad sobre su relación. “¿Por qué la gente juzga?”, escribió otra seguidora; ” hay gente metiche que piensa que uno es mal hijo, pero no sabe que, por salud mental, por no seguir en esa toxicidad de vida que llevan algunos papás, tiene que alejarse por el bien de uno mismo”, fue otro de los comentarios.

Cabe mencionar que al funeral del actor solo se presentó solo uno de sus tres hijos, Leonardo García. En una entrevista de esta semana para “Al rojo vivo”, Andrea afirmó que intentó contactarse con su padre antes de su partida. “Desafortunadamente en los últimos días, llamé y llamé y no hubo manera. La última vez que hablé con él sí hubo una conexión bonita, de alma a alma, sí me pude despedir”, aseguró.