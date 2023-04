Ana Obregón se encuentra bajo el ojo de la tormenta, pues su polémica decisión de alquilar un vientre y aparecer en silla de ruedas con una bebé en brazos repercutió en todo el mundo. Hace unas horas reveló que su padre es Álex Lequio, el hijo difunto de Obregón.

No solo es su hija, sino que también es su nieta. Pues la actriz ha confesado a la revista ¡Hola! que quien ha donado el esperma para la gestación de la niña es nada más ni nada menos que su difunto hijo, fallecido en 2020 a sus 27 años debido al cáncer. Esto revolucionó al mundo y sobre todo a España, ya que esta práctica no está permitida en dicho país.

Si bien Ana Obregón debió recurrir al país norteamericano para realizar la subrogación de vientre, se ha dado a conocer que en caso de querer inscribir a su hija en el país español, la mujer y la niña deberán enfrentarse a varias implicaciones jurídicas en el Registro Civil.

Pues la vocal de Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores López-Muelas, aseguró que es posible que la inscripción en el Registro Civil quede impugnada tras romper las leyes de España con respecto a la prohibición del alquiler de vientre.

Además, esta no es la única preocupación a la que se deberán enfrentar. Pues según la ley de reproducción asistida, la fecundación post mortem no puede realizarse luego de cumplir los doce meses de fallecimiento del padre. Si bien cuentan con un testamento, el hecho de que en España no sea legal también le impugnará su inscripción, por lo que Ana Obregón deberá pensar muy bien cómo ingresará con la niña a su país natal, informa Voces Críticas.