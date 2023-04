El mundo desayunó una sorprendente noticia, pues el medio español Antena 3 anunció que la vivienda ubicada en Castelldefels de Lionel Messi había sufrido una entradera. Si bien esto no habría pasado a mayores, dejó muy preocupados a los fanáticos del ídolo del fútbol mundial. Sobre todo, a los fanáticos del Barcelona.

Se aseguró que la tentativa de robo habría ocurrido en Barcelona, “los hechos han tenido lugar en torno a las dos de la mañana y ha sido protagonizado por dos individuos encapuchados y vestidos de negro”, comunicó el canal español.

“Accedieron a su jardín por donde estuvieron merodeando y escaparon antes de que llegase la policía”, continuaron. Sin embargo, esta información fue totalmente desmentida por periodistas que viven en la ciudad española. De la mano de Moisés Llorens, un corresponsal, fue que la noticia quedó completamente negada.

“No es cierto que hayan intentado asaltar la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona”, comenzó diciendo y agregó: “Trataron de asaltar una que está cerca, pero no pudieron ni siquiera conseguir el objetivo”. La calma volvió a los hinchas luego de esta afirmación, pues no es la única vez que se habría amenazado a la seguridad de Lionel.

Recordemos que hace unas semanas la familia de Antonela Roccuzzo fue amenazada en Santa Fe, provincia argentina en donde viven y de la que el jugador de la Selección es oriundo. Sin embargo, se aseguró que la casa del capitán de la Albiceleste tiene seguridad las 24 horas del día y cámaras a pocos metros, informa Voces Críticas.