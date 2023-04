La Selección Argentina se trepó a lo más alto del ranking FIFA y le arrebató la punta a Brasil que quedó tercera. Mientras que, Francia quedó segunda. Por si hacía falta algo más que condecore a La Scaloneta como el mejor equipo del mundo.

ARGENTINA ES LOCURA. 🤯🇦🇷

🏆 Campeón del Mundo.

🥇 Nº1 Ranking FIFA.

🌟 The Best Mejor Jugador

🧤 The Best Mejor Arquero

🧠 The Best Mejor DT

🏟️ The Best Mejor Hinchada

⭐️ Balón de Oro en Qatar.

🧤 Guante de Oro en Qatar.

🎖️ Mejor Joven en Qatar.

Solo en los últimos meses… pic.twitter.com/A2lv1kypzP

Publicidad

— Sudanalytics (@sudanalytics_) April 6, 2023