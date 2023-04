Selena Gómez y Zayn Malik están protagonizando uno de los rumores más fuertes e inesperados del mundo de las celebridades. Según la prensa internacional, ambos artistas estarían iniciando una nueva relación amorosa y esta sería la foto que lo confirma.



Los fanáticos de Selena Gómez y el ex One Direction, Zayn Malik, han revolucionado las redes sociales luego de que un fuerte rumor los haya señalado como la flamante pareja del espectáculo. Sin embargo, ninguno de los cantantes ha decidido hablar al respecto, al menos por ahora.





Pero, de todas formas, las especulaciones no han cesado dado que muchos consideran que es normal que Selena y Zayn tengan la intención de resguardar su vida privada, como siempre lo han hecho. De todas formas, recientemente se viralizó una fotografía que indicaría un posible acercamiento entre ambos. Informa Voces Críticas



Los seguidores de la ex chica Disney y del músico británico han hecho viral una imagen donde se ve a Selena y Zayn muy juntos y sonrientes en lo que sería una de sus primeras salidas juntos. Según la prensa internacional, los músicos habrían intentado escapar de las cámaras pero no pudieron.





De confirmarse esta relación, sería la primera novia que se le conoce a Zayn Malik luego de su ruptura con Gigi Hadid, con quien tiene una hija. En el caso de Selena Gómez, luego de Justin Bieber se le han conocido otros amores, y siempre del ámbito de la música, un detalle que parece mostrar la debilidad de la cantante.