No hay dudas de que Ana Obregón se transformó en uno de los personajes más polémicos de la semana, luego del nacimiento de la hija de Aless Lequio. A los 68 años, la presentadora española hizo un alquiler de vientre para poder cumplir el deseo de él.

El joven falleció en el mes de mayo del año 2020 por causa de una terrible enfermedad que enfrentó y, por ello, habría manifestado como última voluntad el deseo de tener un hijo, por lo que hizo un acuerdo con su madre, buscando preservar su material genético.

En estos últimos días, se presentaron muchas opiniones cruzadas en torno al tema. A pesar de todo, ya que están los que apoyan la decisión de Ana Obregón y quienes la golpean duramente con sus críticas, la actriz y presentadora manifestó que decidió cumplir con el último deseo de Aless Lequio, por lo que alquiló un vientre en Estados Unidos para traer a su nieta al mundo, a quien criará como si fuera su hija.

Ese deseo habría sido escrito en un testamento, que vería la luz a través de un libro que publicaría Obregón. Sin embargo, nadie cree esta versión y hasta su propia familia le estaría dando la espalda ante esta polémica decisión. Informa Voces Críticas.

Por ello, el medio Novamás encontró a Javier García Obregón, hermano de la presentadora, y le consultó sobre si tenía conocimiento del supuesto testamento. No se puede afirmar si está diciendo o no la verdad, pero esta persona afirmó que no tiene conocimiento sobre la existencia de este papel.