La Selección Argentina se encuentra en la mira del mundo, en tan solo dos años fue capaz de conseguir enormes títulos que la llevan a ocupar hoy día el puesto número uno en el ranking oficial de la FIFA. Es por esto que una joven promesa del fútbol espera ser llamado por Lionel Scaloni mientras rechaza grandes ofertas.

La obtención de la Copa América en 2021, la Finalissima en el mismo año, la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 y la increíble cantidad de premios, como los 4 ‘The Best’ conseguidos por Lionel Messi, el ‘Dibu’ Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada argentina han coronado de gloria a la Selección dirigida por el joven santafecino.

Ahora, de cara a las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2024, el DT busca nuevas promesas que puedan destacarse y tener sus primeros minutos en la Selección campeona del mundo. Taty Castellanos es consciente de esto, por eso el futbolista que hoy destaca en Europa quiere que Scaloni lo llame a ser parte de ello.

El joven jamás jugó en la Liga Profesional, sin embargo ha llevado su talento a Chile, Uruguay, Estados Unidos y España, donde se encuentra actualmente jugando. A la Selección Argentina, por otro lado, no ha podido tener posibilidad de representarla, pero sí ha disputado nueve encuentros con la Sub 23, en donde registró tres tantos.

También fue parte de los Juegos Olímpicos 2020 y ha hecho presencia en amistosos internacionales en 2019 y 2020. No obstante, Castellanos sueña en grande y ha revelado a un programa de televisión: “Es mi primer año en Europa. Nunca me interesó la plata, apunté a lo deportivo para poder jugar en la Selección. Me quiso Chile y Estados Unidos, sin embargo, muero por mi bandera”, informa Voces Críticas.