Esta semana se conoció más acerca del vínculo histórico de la familia real británica con la esclavitud. Fuertes documentos salieron a la luz y Carlos III no pudo hacer caso omiso del hecho. Y de forma histórica dijo colaborar con las investigaciones al respecto.

El documento en cuestión fue una transferencia de 1000 libras esterlinas de acciones desde el famoso esclavista y gobernador Edward Colston al rey Guillermo III. La estatua del polémico personaje, Colston, fue derribada en el 2020 como parte de las protestas generadas por el movimiento #BlackLivesMatter.

El propio Guillermo III construyó el Palacio de Kensington, en donde actualmente viven el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y el documento es bien auténtico como se puede mostrar en el tweet, informa Voces críticas.

Ahora, se revelaron más detalles acerca de la cruda crítica hacia Carlos III e Isabel II de parte la historiadora encargada de haber hecho el descubrimiento, la dra.Brooke Newman.

The transfer of £1,000 shares in the slave trading Royal African Company from Edward Colston to English monarch King William III;

William III built Kensington Palace, residence of Prince William and Kate today;

Document found in archives by brilliant historian @DrBrookeNewman. pic.twitter.com/N76DodRYIs

— David Conn (@david_conn) April 6, 2023