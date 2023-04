No cabe duda de que el engañoso complot del príncipe Guillermo contra la actual princesa de Gales, Kate Middleton, no ha escapado a nadie, especialmente a Carlos III. A tan sólo un mes de su coronación, el monarca británico se enfrenta a otra batalla con uno sus hijos, esta vez es con el mayor de ellos y el heredero al trono. Parece ser que el mandatario tomó una decisión que involucra a Rose Hanbury la mujer con la que supuestamente el Príncipe de Gales había tenido una aventura desde al menos el 14 de febrero.

Los rumores de que el Príncipe Guillermo traicionó a Kate Middleton no son nuevos, ya que medios aseguran que fueron vistos por primera vez alrededor de 2019, cuando se vio al hermano mayor de Harry divirtiéndose en una fiesta con la ex confidente de Kate Middleton y miembro del círculo íntimo real, Rose Hanbury.

Después de que el Príncipe Guillermo fuera fotografiado y desveladas las imágenes, comenzó a circular un fuerte rumor que pareció confirmarse el 14 de febrero, ya que Kate Middleton y el heredero al trono no pasaron juntos una noche de San Valentín. Es por ello, que para evitar más conflictos entre la familia real Carlos III tomó una determinante decisión. Informa Voces Críticas

Ante toda la red de traiciones, el padre de los príncipes de Inglaterra optó por decidir que Rose Hanbury regrese al círculo íntimo real, determinación que habría enojado mucho a Kate, quien primero hizo la solicitud en sacar a esta mujer de su entorno ya que a medida que pasa el tiempo aumentaban los rumores de infidelidad con el Príncipe William, situación que no solo afecta su vida matrimonial, sino a los hijos que tienen en común.

Cuando Kate Middleton se enteró de la decisión de Carlos III de querer acercar nuevamente a Rose Hanbury a la familia real, y la princesa de Gales parece no estar dispuesta a tolerar más humillaciones por parte del hijo mayor del rey y ha comenzado un proceso de distanciamiento ya que desde hace meses la esposa del Príncipe Guillermo viene dejando en claro que su marido ya no tiene con ella las consideraciones de antaño y por lo que no está dispuesta a tolerar ni una sola humillación más por parte del hijo primogénito del monarca, dado que desde hace meses que su esposo ya no la respeta.

Según fuentes cercanas aseguran que al rey Carlos III tomó esta decisión para evitar más conflictos con su mayor hijo, ya que la coronación pública está tan cerca y es el evento más importante para la familia real familia, por lo que un escándalo sobre Kate y el heredero al trono no le conviene al rey de Nueva Inglaterra, quien hará todo lo que esté a su alcance para mantener su moral en buen lugar hasta el 6 de mayo.