Dibu Martínez fue uno de los pilares de la Selección Argentina para lograr la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Gracias a su desempeño en la tanda de penales y en varias pelotas claves de distintos partidos, el arquero fue nombrado como el mejor en su posición en la Copa del Mundo y, posteriormente, del año.

Sin embargo, además de ganarse el respeto y el cariño de millones de personas, también obtuvo cientas de críticas por sus características celebraciones con los trofeos. En este caso, Aleksander Ceferin criticó rotundamente al portero y a Lionel Messi.

“Sus reacciones fueron primitivas. Una cosa repugnante, eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona…”, destacó el presidente de la UEFA en el libro Messiánico.

Y sostuvo: “Si ves cómo reaccionó durante los penales… No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”.

Por último, comentó que Leo debió haberlo frenado: “Messi debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, Messi juega todo el año con Mbappé”.

