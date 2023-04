Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II pusieron en marcha una maniobra muy particular para acallar los fuertes rumores que indican que están al borde del divorcio. La pareja aprovechó el aniversario de muerte de Rainiero III y se mostró frente a la prensa en una ceremonia que dejó grandes momentos.





Charlene de Mónaco y Alberto II no saben cómo escapar de las especulaciones sobre su posible distanciamiento. Es por eso que han decidido acallar los rumores de crisis con una impactante imagen. El matrimonio apareció de la mano en la ceremonia religiosa que se realizó en conmemoración a Rainiero III.





Nadie esperaba la presencia de Charlene de Mónaco, quien decidió abandonar el anonimato y mostrarse muy unida al príncipe Alberto II. Pero eso no es todo, porque otra integrante de la realeza que decidió presentarse fue Carolina de Mónaco, una de las rivales más fuertes de la ex deportista. Informa Voces Críticas



De hecho, Carolina de Mónaco se mostró muy cómoda frente a las cámaras, algo que puso en duda la supuesta tensión que existe entre ella y su cuñada. Al parecer, la Familia Real ha querido dejar la mejor imagen en este día tan particular, sobre todo teniendo en cuenta que estaban frente al Arzobispo de la Catedral de Santa María.







Pero ellos no fueron los únicos en participar; uno de los hechos que más sorprendió fue la presencia de Carlota Casiraghi, quien se mostró muy afectuosa con Charlene de Mónaco. Al llegar, Carlota le brindó un cariñoso abrazo a la esposa del príncipe Alberto II, que la recibió gustosamente. De esta manera, los Grimaldi han derrumbado todos los rumores que rondan a la Familia Real.