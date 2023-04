La próxima coronación del rey Carlos III en mayo está generando gran expectación en todo el Reino Unido y el mundo. Además de la asistencia confirmada de los miembros activos de la realeza, también se espera la presencia de algunos jóvenes y niños con roles destacados. Uno de ellos es el príncipe George, quien hará historia al asistir a sus 9 años de edad. Otro pariente cercano del monarca que podría estar presente es Lady Louise Windsor, hija del príncipe Eduardo y nieta preferida del difunto Felipe de Edimburgo.

Sin embargo, la asistencia de Lady Louise a la coronación aún no está confirmada debido a una serie de complicaciones. La joven de 19 años se encuentra en plena época de exámenes, lo que podría dificultar su asistencia al evento. Según informa Express UK, su calendario de exámenes finaliza justo después del fin de semana feriado, lo que podría dejarle muy poco tiempo para prepararse para la coronación. Además, su universidad se encuentra en Escocia, por lo que tendría que viajar a Londres para el gran día de su tío, Carlos III, el 6 de mayo.

La situación de Lady Louise es especialmente relevante debido a su estatus en la familia real británica. A diferencia de su primo George, ella no es una princesa debido a un protocolo histórico establecido por el rey Jorge V en 1917. Según esta normativa, solo los hijos y nietos varones en línea masculina del monarca pueden usar los títulos de príncipe o princesa, junto con sus respectivos estilos de “alteza real”. Informa Voces Críticas.

Como hijo de Isabel II, el príncipe Eduardo, tenía derecho al título de príncipe desde su nacimiento. Sin embargo, cuando se casó con Sophie Rhys-Jones en 1999, decidieron que sus hijos usarían los títulos de conde y lady en lugar de príncipe y princesa, una elección personal que no fue ordenada por la Carta Patente.

Sin embargo, esto no ha impedido que Lady Louise tenga un papel importante en la familia real. Como hija del nuevo duque de Edimburgoy sobrina del Rey de Inglaterra, ella ha heredado el legado ecuestre de su abuelo. De hecho, fue él quien le enseñó a conducir carruajes y ahora es la encargada de continuar con esta tradición. También ha heredado el carruaje de aluminio y acero color verde oscuro que el príncipe Felipe mandó fabricar hace más de ocho años, así como dos ponis de raza Fell, llamados Balmoral Nevis y Notlaw Storm.

A pesar de no ser una princesa, Lady Louise es una figura querida y respetada en la familia real. Su papel en la próxima coronación del príncipe Carlos III podría ser simbólico, pero no menos importante. Si logra superar sus exámenes y viajar a Londres, estará presente en un momento histórico no solo para su tío, sino para todo el Reino Unido.