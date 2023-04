Una nueva ilusión comenzó anoche en Brandsen 805, cuando se disputó el primer partido de la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, su debut fue bastante discreto: empató 0-0 ante Monagas y terminó jugando con 9 jugadores, ya que sus dos centrales, Bruno Valdez y Facundo Roncaglia, fueron expulsados por roja y doble amarilla respectivamente.

Juan Román Riquelme es la única persona del entorno de Boca Juniors que sabe con quién está negociando y ultimando detalles para que se convierta en el próximo director técnico del primer equipo. Sin embargo, los hinchas tienen mucha incertidumbre por conocer el encargado de plantear el siguiente encuentro por el máximo certamen continental.

Darío Felman, campeón de las primeras Libertadores e Intercontinental del club de la ribera en 1977, aconsejó al vicepresidente sobre qué es lo que necesita el plantel. Además, aclaró que la personalidad para asumir un puesto caliente es lo que más importa en este momento.

“Para mí hay suficientes entrenadores capacitados en Argentina para dirigir a Boca, no creo que sirva uno brasilero. Para elegir a un entrenador, no me fijaría en su perfil sino en su personalidad“, remarcó el también ganador del Metropolitano y Nacional del 1976.

Y cerró en diálogo con Radio Del Plata: “Yo probaría con Diego Martínez porque ya sabe lo que es sufrir. Me gusta porque viene de abajo”.