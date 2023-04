Actualmente, Ángela Aguilar es una de las cantantes más destacadas del genero regional mexicano. Proviene de una familia donde sus hermanos también cantan, mientras que su padre Pepe Aguilar se encarga de la difusión de la empresa familiar.

Sin embargo, hay un integrante de la familia de la cantante que no es tan conocido en el mundo de la farándula, y es su hermana Aneliz Aguilar, a quien le dedico un tierno mensaje por su cumpleaños.

Ángela Aguilar publicó en su cuenta de Instagram fotografías del festejo con su familia, en las que aparece sonriendo frente a la cámara junto a su hermana, quien estaba cumpliendo 24 años y es la mayor de las hijas de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

La conocida como “Princesa del regional mexicano” escribió “Te amo”, junto a las imágenes en las que la vemos junto a Aneliz, quien estudió gestión empresarial del entretenimiento, en Estados Unidos.

Aneliz Aguilar no se anima a cantar con su padre Pepe y su hermana Ángela, no porque no tenga una bella voz, ya que las contadas veces que lo hizo en público demostró lo bien que lo hace por heredar el talento familiar, pero prefiere realizar otras actividades que son cruciales para la empresa familiar.