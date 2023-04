El nombre de Marcos Rojo es el que aparece en la cabeza de todos los hinchas de Boca para solucionar la crisis defensiva que atraviesa el equipo. Con dos centrales expulsados en el último partido contra el Monagas venezolano, la zaga del equipo de Mariano Herrón necesita a alguien que tome el mando en la zaga. La buena noticia es que el capitán se encuentra actualmente entrenando con sus compañeros y podría volver a las canchas a finales de mayo, aunque aún no hay una fecha definida para su regreso.

El equipo Xeneize empezó la semana con una gran victoria en la Liga Profesional de Fútbol, ganando por 3 a 0 a Barracas Central. Sin embargo, el debut en la Copa Libertadores contra el Monagas no fue el esperado por los hinchas, ya que no pudieron conseguir la victoria. A pesar de tener algunas oportunidades claras de gol, no lograron superar la defensa del equipo venezolano y terminaron empatando sin goles ante un equipo ampliamente inferior.

Pero lo que más preocupó a los fanáticos de Boca fue la doble expulsión que sufrieron. Bruno Valdez fue expulsado en el final de la primera etapa por una patada en el rostro a uno de los rivales. Mientras que Facundo Roncaglia recibió dos amarillas en el último cuarto de hora del partido y también tuvo que abandonar el campo. Ante esta situación, los hinchas claman por la vuelta del capitán, Marcos Rojo.

El defensor ya está entrenando con el equipo, aunque aún no se encuentra en condiciones de disputar un partido oficial. El periodista Ezequiel Sosa reveló que, si todo sigue como hasta ahora, Rojo podría volver a las canchas a finales de mayo. Por lo tanto, es una buena noticia para el equipo de La Ribera y los hinchas, ya que se acerca la posibilidad de contar con las garantías que el ex seleccionado argentino garantiza en la zaga.

En conclusión, Boca está pasando por una situación complicada en cuanto a su defensa. Con dos expulsiones en el último partido, los hinchas esperan la vuelta de Marcos Rojo para solucionar este problema. Aunque aún no se sabe una fecha exacta para su regreso, la buena noticia es que ya está entrenando con el equipo y podría volver a las canchas a finales de mayo. Informa Voces Críticas.