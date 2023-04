El cantante Jeon Jungkook, miembro de la popular banda surcoreana BTS, ha sido elegido como nuevo embajador de la marca de moda Calvin Klein. La noticia llega después de varias semanas de especulación y tras la filtración de algunas fotos que insinuaban la colaboración. A sus 25 años, Jungkook se une a otros ídolos del K-pop, como Mark Tuan de GOT7 y Jennie de BLACKPINK, como representante oficial de la marca.

El anuncio oficial se realizó a través de un video en el que Jungkook aparece sin camisa, mostrando su físico tonificado y su atractivo como ídolo de la música y la moda. La asociación con Calvin Klein no sólo aumentará su fama, sino que también le permitirá tener acceso a productos gratuitos de la marca. El cantante se mostró entusiasmado con el proyecto y compartió detalles con sus fans en una transmisión en vivo en la plataforma Weverse.

Jungkook confesó haberse preparado físicamente para las sesiones de fotos oficiales, lo que demuestra su dedicación y compromiso con su carrera musical y su papel como embajador de la marca. Además, el cantante ha mostrado su sentido del humor y su cercanía con sus fans, al compartir detalles divertidos como la forma en que dobla sus prendas de ropa interior de Calvin Klein.

El anuncio de la colaboración de Jungkook con Calvin Klein ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes se han volcado en las redes sociales para expresar su emoción y admiración por el cantante. Su popularidad y carisma lo convierten en uno de los máximos exponentes del K-pop a nivel mundial y su participación en proyectos como este demuestran que su influencia sigue creciendo. Informa Voces Críticas.

