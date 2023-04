Javier Mascherano, actual entrenador de la Selección Argentina Sub-20, podría cerrar su ciclo en la Albiceleste tras el Mundial de la categoría. A pesar del fracaso en el Sudamericano disputado hace poco en Colombia, el seleccionado nacional tendrá la oportunidad de participar en el Mundial gracias a la AFA, que logró convencer a FIFA para albergar la competencia.

El entrenador ha recibido una tentadora oferta de Al Rayyan, de Arabia Saudita, tras el torneo que se jugará entre mayo y junio. No obstante, el ‘Jefecito’ está enfocado en el Mundial y no ha dado aún su respuesta. El exseleccionado había querido dar un paso al costado después de ser eliminado del anterior Sudamericano, pero fue convencido por Lionel Scaloni para que dirigiera a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.

Durante la preparación para la competencia que se jugará en Argentina, el periodista César Luis Merlo confirmó la oferta de Al Rayyan. Mascherano ha mostrado su compromiso con la Albiceleste y tiene la mente puesta en que la su equipo realice un buen papel en el Mundial. Entre los jugadores que espera contar en su equipo están Alejandro Garnacho, Luka Romero y Matías Soulé, entre otros.

En el homenaje a los campeones del mundo, en el estadio Monumental, Lionel Messi, capitán de la Selección, recordó a los jugadores que estuvieron cerca de la gloria, pero no pudieron lograr un título con la Albiceleste. Entre ellos se encuentran Javier Mascherano y Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín, quienes perdieron tres finales al hilo, un Mundial y dos Copa América.

Mascherano, conocido como el ‘Jefecito’, es un estandarte en Argentina y su posible partida podría ser un golpe para la afición y para la Selección. Sin embargo, su enfoque en el Mundial Sub 20 es claro y espera liderar al equipo hacia la victoria. La oferta de Al Rayyan es tentadora, pero el futuro del entrenador seguirá siendo un misterio hasta que termine la competencia y tome una decisión. Informa Voces Críticas.