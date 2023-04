Shakira y Gerard Piqué estuvieron en pareja por más de 12 años. Formaron una muy linda familia con sus dos hijos, Sasha y Milán, pero un día todo voló por los aires. Fue en junio de 2022 cuando la cantante colombiana finalmente hizo pública la separación. Ahí comenzó una guerra que traspasó todos los límites imaginarios.

Shakira acusó a su ex pareja de serle infiel, en su propia casa, con la que era su compañera de trabajo y ahora es su novia, Clara Chía Martí. Desde ese momento la opinión pública se dividió, entre los team Shakira y team Piqué. Ni lerda, ni perezosa la barranquillera le escribió, una, dos, tres y varias canciones que no sólo lo dejaban mal parado al padre de su hijo, Clara, sino a toda la familia Piqué. Pero eso no terminaría ahí.

La grieta entre los fanáticos de uno y otro integrante de la pareja seguía en crecimiento, mientras Shakira facturaba con las canciones. Pero, cuando todo parecía quedar ahí, en las canciones y las indirectas, casi directas, estalló otra bomba; ahora la lanzó Piqué. Se metió con los latinoamericanos.

El ex jugador de fútbol no sólo ninguneó a su ex pareja sino que trató de manera despectiva a todo un continente. Dijo que no tienen una vida ni pensamiento propio, los comparó con unos robots. Como si los españoles por ser europeos fueran seres superiores o más sensatos. Lapidario, cruel. Por supuesto, ella no se quedó atrás.

Lejos de quedarse callada, la cantante de “Te felicito” armó sus valijas, tomó a sus hijos y se marchó a Miami. No sin antes de manifestarle que está orgullosa de ser latinoamericana. Una vez más, lejos de firmar la paz, llevar tranquilidad o arreglar las diferencias en privado; lanzaron una nueva guerra. Informa Voces Críticas.

Por eso, la separación de Shakira y Piqué sobrepasó todos los límites. Generó diferencias entre los seguidores de la cantante y el ex futbolista. Estuvieron los que acusaron a Shakira de ser tóxica y los que hicieron lo propio con Piqué por llevar a su amante a la casa que compartía con su familia. Todo eso pasó en tan sólo un año. La pelea parece no acabar nunca. Ahora, traspasó los continentes.