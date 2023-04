La noticia de que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha supuestamente aceptado la relación extramatrimonial de su esposo, el príncipe William con Rose Hanbury, ha causado revuelo en las redes sociales. Según información que circula en internet, la pareja ha llegado a un acuerdo para mantener una estabilidad económica y alejar a sus hijos de todo escándalo.

El rumor ha sido difundido a través de Twitter por usuarios como Ixcheliza, quien escribió que “el príncipe William tiene una novia aparentemente consensuada por la princesa Kate. The Crown no va a terminar nunca”. La noticia ha causado sorpresa entre los seguidores de la familia real británica, quienes han cuestionado la supuesta decisión de Middleton.

En medio de la controversia, algunos usuarios han criticado a Middleton y han señalado que no tiene otra opción debido a su papel en la familia real. Otros, en cambio, han desviado la atención hacia el príncipe Harry, quien al no ser el futuro rey, no sería afectado por este tipo de escándalos.

Se ha especulado que Middleton llegó a un acuerdo con la casa real británica para evitar una separación que dañaría su salud mental y la de sus hijos, además de perder una gran cantidad de dinero en caso de un divorcio. Se cree que la princesa de Gales ha decidido aceptar la infidelidad de su esposo con Hanbury basada en un trato que les permitirá tener relaciones fuera del matrimonio. Informa Voces Críticas.

El supuesto acuerdo ha generado controversia entre los seguidores de la familia real británica, quienes han cuestionado si la decisión de Middleton fue la correcta. Sin embargo, también ha sido señalado que la duquesa de Cambridge ha priorizado su futuro y su papel como reina cuando llegue el momento, lo que habría influido en su decisión de aceptar la infidelidad de su esposo.

Aunque la información no ha sido confirmada por la casa real británica, la noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores de la familia real, quienes han cuestionado la decisión de Middleton y el impacto que tendría en su papel como miembro de la realeza. Por el momento, habrá que esperar a que la situación se aclare y se confirmen o desmientan los rumores.