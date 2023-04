Sergio Ramos es una de las figuras principales de la elite del fútbol europeo. El actual defensor del Paris Saint-Germain es reconocido por la afición del Real Madrid, club donde marcó historia con cuatro Champions y una gran cantidad de partidos con la camiseta blanca.

En esta ocasión, en dialogo con Bolavip, el central respondió cual es una cancha pendiente en la que le gustaría jugar y sorprendió a michos: “La Bombonera, me queda ahí pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”

Otro jugador del conjunto parisino que destacó el estadio del Xeneize fue Marquinhos, quien dijo: “¿El estadio más difícil? Tal vez sea La Bombonera”.

Messi también dejó su respuesta

Lionel Messi no se quedó atrás y también dejó una respuesta: “De los estadios sudamericanos, la verdad no conozco muchos. Simplemente los que fui a jugar por Eliminatorias… En el Coloso profesionalmente no jugué, pero en cancha de Central sí jugué. Pero no se, no tengo ninguno especial”.