Kanye West debe ser una de las personas del mundo de las celebridades más polémicas de los últimos años. Sus comentarios antisemitas fueron de lo último que había rebalsado el vaso respecto a actitudes que ya datan desde mucho tiempo atrás.

Llegó a hacer un intento de retractarse de tal afirmación pero de una forma más que controvertida, diciendo que había dejado de ser antisemita a causa de ver a Jonah Hill en 21 Jump Street y que ningún cristiano debería ser etiquetado de antisemita, ya que Jesus era judío. La publicación generó una oleada de controversias.

El músico posee una escuela cristiana en Estados Unidos, Donda Academy. Es una institución no acreditada, ubicada en California y cuyos alumnos pagan una mensualidad de apróximadamente 15000 dólares, informa Voces críticas.

Sin embargo, la escuela tiene aún más excentricidades y polémicas que eso, ya que según la Rolling Stone, los padres deben firmar un acuerdo en el que afirman que no pueden decir palabra alguna sobre lo que sucede puertas adentro de la institución de Kanye West.

Y sucede mucho: aparte de estar uniformados con conjuntos Balenciaga diseñados por el rapero estadounidense y tener de materias cristianismo, matemática, ciencias y actividades como cine, coro o parkour, hay más sombras debajo de los pupitres.

Dos profesoras, Cecilia Hailey y Chekarey Bayers, decidieron demandar a la escuela debido a discriminación racial, ya qye habrían sido despedidas de forma injusta después de que ellas, ambas afrodescendientes, hicieran notar varios procesos muy mal llevados a cabo.

Según ellas, los alumnos solo tienen una sola comida al día, sushi, no hay personal médico disponible, los medicamente están vencidos, no hay conserje y no hay asientos adecuados por lo que los alumnos deben sentarse en almohadones en el piso. Sin embargo, también afirman que sus salarios eran notoriamente más bajos en comparación a sus colegas no afreodencientes y que su despido se realizó luego de exigir mejores pagos.

Hasta ahora, ni la expareja de Kim Kardashian ni la institución dieron comunicados oficiales al respecto. Pero la demanda ya esta en proceso judicial.