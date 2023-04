Kylie Jenner es una de las modelos, empresarias e influencers más reconocidas y millonarias en el mundo. Tiene 25 años y es la hermana menor del clan Kardashian-Jenner y en su cuenta de Instagram donde acumula más de 386 millones de seguidores, comparte fotografías de su lujosa vida que en muchas ocasiones la convirtieron en tendencia.

La influencer realiza trabajos como modelo para aclamadas marcas de lujo, pero también muestra sus looks del día a día. Aunque muchas veces fue atacada por sus cambios físicos y retoques estéticos, no presta atención y sigue publicando su figura con atuendos sensuales y modernos.

Así, Kylie Jenner este jueves mostró toda belleza en la piscina luciendo un conjunto de bikini que llama mucho la atención por su color llamativo, un rosa neón, que es tendencia entre las celebridades ya que resaltan el bronceado que tienen en el verano.

“Special energy” (energía especial) y “if you need me i’ll be here” (Si me necesitas, estaré aquí), escribió Jenner junto a las dos publicaciones de su perfil de Instagram, en la que se la puede ver gozando de un día de calor en la piscina con el coqueto traje de baño de dos piezas que es perfecto para mostrar toda la sensualidad de una veinteañera.

El look de Kylie dejó atónito a todos sus fans, porque destaca su curvilínea y atractiva silueta. Hasta hoy, las publicaciones acumulan casi ocho millones de “me gusta” y miles de comentarios, como ocurre con cada uno de los posteos de la celebrity millonaria.