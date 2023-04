Lautaro Martínez, el argentino convocado por Lionel Scaloni con el enorme fin de acompañar a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 y que poco pudo hacer, hoy día continúa sufriendo por su mala racha. El Inter de Milán evalúa su situación.

El ‘Toro’ llegó a la convocatoria del tan ansiado Mundial con molestias en el tobillo, aún así tuvo su participación en el primer partido contra Arabia Saudita. Esta no fue para nada exitosa, con el gol anulado tras la marca de offside y la imposibilidad de marcar algún tanto, su caída comenzó.

Su puesto lo comenzó a ocupar Julián Álvarez, que desde un primer momento mostró su enorme capacidad y sorprendió a más de un argentino, sobre todo a Scaloni. Sin embargo, finalizada la Copa del Mundo volvió a Italia y marcó sus goles, aunque poco duró.

En su vuelta a la Selección Argentina con los amistosos ante Panamá y Curazao pudo obtener sus minutos, no obstante, su actuación fue muy pobre y el público argentino no dudó en señalar este hecho. Recordemos que en un mano a mano con el arquero, la pelota quedó en el césped mientras que Lautaro se frenaba y miraba sin entender lo que había sucedido, perdiendo una gran y fácil oportunidad de gol.

Actualmente, el Inter de Milán marchaba en segundo lugar y su participación en el próximo torneo nacional estaba casi asegurada, sin embargo fue derrotado y obtuvo un solo empate en sus últimos cuatro partidos. Quedando cuarto en la tabla de posiciones, ahora corre riesgo de quedar fuera de la clasificación.

Desde el 5 de marzo que el campeón del mundo no puede anotar, por lo que desde el público se empieza a hablar y señalar un gran cuestionamiento de lo que está sucediendo. Jugó la Serie A, la Champions League y la Copa de Italia y aún así no pudo anotar. ¿Será verdad que Papu Gómez le hizo magia negra? Esperemos que pueda recuperarse y no peligre su puesto, informa Voces Críticas.