Una vez más, Nazarena Vélez dejó en claro su postura contra Jey Mammon, quien supo ser su amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual cuando era menor de edad.

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la panelista en LAM.

Es que Nazarena, amiga de Jey desde hace años, una de las primeras personas que le dio lugar en el medio televisivo, desde el momento en que ocurrió la denuncia se mantuvo en silencio hasta los últimos días de marzo, cuando afirmó: “Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta”, afirmó la panelista. “Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza”, añadió.

La reacción de Nazarena Vélez cuando escuchó cómo se defendió Jey Mammon

En la misma línea, sumó: “A las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no solo los primeros diez años”. Además, fue contundente con los abusadores: “La basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida… quiero que sepan que para mi es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa, no lo puedo creer”.

Tras emitirse la entrevista entre Ulises y Jey, Nazarena volvió a referirse al tema y aclaró: “Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que él vivió su historia de calentura, claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”.

Además, en momentos en que tenía la voz casi quebrada, la panelista aseguró: “Para mí es una situación muy difícil, te lo juro por Dios, y es muy doloroso. Yo me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucho a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado y existía este Jey paralelo. Insisto algo, yo sí le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que para mí es imperdonable”.

Tras ello tomó la palabra Ángel de Brito: “En el momento que se denuncia esto podés querer escuchar lo que te dice esa persona que vos querés. Yo lo intenté. Me encontré con excusas, con evasivas y después me desligué. No se lo reclamo por el momento en que estaba pasando, pero si tenés un vínculo, como el que podés tener con otra gente del espectáculo y hablás seguido…”, aseveró.

ADVERTISEMENT

Nazarena en ese instante volvió a alzar la voz y referirse al tema: “Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar a Lucas, su historia, no quiero saber más nada con esa persona. ¿Soy mala amiga? Sí, soy mala amiga, en esto no lo puedo bancar”.

Luego sostuvo que Mammon “no es imbécil” y por eso nunca se tomó fotos con Benvenuto, dando a entender que sabía que salir con un menor de edad estaba mal. “Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar toda la historia yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”, cerró la productora teatral.