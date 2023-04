Pasan las semanas y el futuro de Lionel Messi cada vez es más incierto. La incógnita e incertidumbre en torno a su próximo club o extensión de su contrato con el París Saint Germain crece a pasos agigantados. Mientras tanto, desde el Barcelona aprovechan la situación e intentan negociar con el jugador más importante en la historia de la institución.

Xavi, dirigentes, futbolistas actuales y, ahora, ex compañeros del mejor futbolista del mundo muestran sus ganas de que Leo vuelva a vestir la camiseta blaugrana. Yaya Touré, ex mediocampista que ganó todo junto a él entre 2008 y 2011, fue el último en sumarse al operativo seducción.

“Si lo hace me sorprendería, pero bueno. En el fútbol no se sabe qué puede pasar. Es impresionante todo lo que ha hecho Messi durante su carrera. Lo ha hecho todo, incluido ganar el último Mundial. No sé si va a seguir en París o volverá, por lo que veo en la prensa”, comenzó diciendo el mundialista con Costa de Marfil en diálogo con Marca.

Además, agregó: “Vamos a ver lo que pasa. Al Barsa le vendría bien. Sólo veo a Messi acabando su carrera en Barcelona. Pero no sé qué va a pasar con él porque aún tiene contrato, ya veremos qué pasa la temporada que viene”.