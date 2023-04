Lionel Messi no está pasando por su mejor momento en el PSG, pues desde el equipo comentan que no quieren excederse en el fair play financiero y es por eso que no pueden aumentar su sueldo, mientras que los hinchas lo silban en las canchas y le piden que se retire. Entre todo el desastre, se supo que el París Saint-Germain sueña con una estrella europea.

110 millones de euros cuesta este elemento que tiene al equipo de Christophe Galtier soñando despierto, aunque no son los únicos que lo quieren en Europa. La cadena ‘SER’ reveló que los parisinos están en busca de Jude Bellingham, valorado en esa exorbitante cantidad de dinero.

Es un mediocampista de 19 años extra talentoso que actualmente se encuentra en el Borussia Dortmund. Está posicionado como uno de los jugadores más buscados en la actualidad, ya que equipos como el Liverpool, Manchester United, Chelsea y Real Madrid están dispuestos a pagar por él.

Si bien ahora se está enfocando en lograr el título en la Bundesliga, el británico deberá tomar una decisión. Kylian Mbappé teme que tome más protagonismo que él en el equipo. Lionel por su parte también deberá hacerlo, aunque ya muchas pistas le está dando a los fanáticos, pues Antonela Roccuzzo, su mujer, no inscribió a sus hijos al colegio francés.

El futuro de Lionel Messi es de lo más comentado, pues el capitán de la Albiceleste y campeón del mundo es el jugador más prestigioso actualmente, pero desde el equipo parisino parece no importarles. Muchos campeones del mundo francés le han pedido a la ‘Pulga’ que se retire de un equipo como ese, ya que no tiene la altura que un jugador como él merece y mucho menos fanáticos dignos de apreciarlo, informa Voces Críticas.