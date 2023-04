El famoso actor Andrés García, falleció en Acapulco el pasado 4 de abril tras luchar durante años contra la cirrosis hepática. A su funeral, realizado en casa de su esposa Margarita Portillo, acudieron varios medios que captaron por primera vez al hijastro del actor, quien lo acompaño en su grave salud incluso más que sus propios hijos Andrés, Andrea y Leonardo.

Ahora, luego de varios años alejado de las cámaras, el hijastro del actor mexicano, Andrés López Portillo, rompió el silencio y habló sobre la relación con su él después de su muerte. Manifestó que lo consideró como un padre, ya que siempre estuvieron juntos desde sus 20 años y que lo apoyó hasta el día de su partida.

Andrés García comenzó un romance con Margarita Portillo, cuando ella ya era madre de Andrés, quien a diferencia de sus descendientes no se dedicó al mundo artístico, sino que se desempeña como empresario. En una entrevista que dio para “Imagen Televisión”, el hijastro de la estrella de cine, dialogó sobre lo que sentía por el marido de su madre.

Sobre García, Andrés López delante de las cámaras expresó: “Para mi es mi padre. Dicen que por la sangre nace forzoso con eso (el vínculo familiar), pero a veces pude llegar ser más fuerte otro tipo de relación y conexión que no está amarrado a la sangre. Sí fuimos muy unidos, es mi amigo, mi papá, mi confidente, grandes aventuras y un gran maestro”.

“Fue un excelente padre y también abuelo. Convivió con mis hijos, son sus nietos. Muy cariñoso, se disfrazaba para asustarlos, iba con ellos a los parques, para mis hijos nunca hubo una diferencia, sabían que eran una figura pública, pero era el abuelo”, comentó el hijo de Portillo.

Finalmente, dio a entender que no tiene problemas con los hijos biológicos de Andrés García, más que nada con Leonardo, quien fue el único que asistió a la despedida de su padre. “Leonardo siempre fue bastante amigable, nos vemos con mucho cariño”, dijo López, quien estuvo envuelto en rumores sobre que deseaba quedarse con la herencia del actor. “Yo hasta este momento estoy dando entrevistas, yo soy un empresario, nunca me ha dedicado a dar la cara y si alguien me ataca no me importa”, aclaró.