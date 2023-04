Star Wars mantuvo en suspenso sus proyectos cinematográficos por mucho tiempo. “Episodio XI: The Rise of Skywalker” fue su último estreno en cines y resultó ser un rotundo fracaso tanto en crítica como en opinión popular. Desde entonces, la franquicia se enfocó más que nada en productos para la plataforma “Disney Plus”.

Y si bien no hubo lanzamientos oficiales, sí hubo anuncios y hasta etapas de pre-producción para diversos proyectos: una trilogía realizada por los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss; una película titulada “Rogue Squadron”, de Patty Jenkins; una cinta producida por el CEO de Marvel, Kevin Feige, aparte de una trilogía en manos de Rian Johnson y un largometraje bajo la tutela de Taika Waititi.

Sin embargo, solo dos de estos últimos proyectos siguen aparentemente en estado activo, aunque aún no se tiene información clara acerca de ellos. Las otras propuestas mencionadas del universo de Star Wars fueron canceladas de manera rotunda por Lucasfilm.

Y luego de casi cuatro años de idas y vueltas y caos, nuevas noticias surgieron en la última “Star Wars Celebration”. Y parecería que se vuelve al ruedo cinematográfico con tres grandes anuncios mantenidos en secreto hasta ahora y otros detalles de otras obras en producción.

El sucesor de George Lucas

Por un lado, se dio a conocer que Dave Filoni, por muchos considerado el verdadero heredero de George Lucas, dado su nivel de conocimiento y pasión por la franquicia, será el director de una nueva película, informa Voces críticas.

Él comenzó su carrera dentro del área de animación de Lucasfilm con la aclamada serie “Star Wars: The Clone Wars”, para luego crear, producir y a veces escribir y dirigir “Star Wars: Rebels”, “The Bad Batch”, “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett” y, actualmente, “Ahsoka”.

En todas sus obras demostró tener un gran talento para mantener la esencia de la galaxia antigua y lejana y ahora se le dio la gran oportunidad de tener bajo su dirección un proyecto de gran escala. Según las fuentes, la película transcurriría en la línea de tiempo ubicada entre Star Wars Episodio VI y VII y servirá de cierre para todo el arco compuesto por la series que estuvieron bajo su tutela.

Milenos antes de la saga

Por otro lado, el director James Mangold, encargado de haber dirigido “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, el cual se estrenará el 30 de junio, fue el elegido para dirigir un proyecto muy diferente a los que Lucasfilm nos tiene acostumbrados últimamente.

Su largometraje se basaría en la serie de cómics “Dawn of the Jedi”, de Ostrander, los cuales narran el origen de la Orden Jedi y el uso de la Fuerza. De esta forma, la obra del también director de “Logan” se ubicará 25000 años en el pasado de la franquicia troncal dedicada a los Skywalker.

La continuidad de las secuelas

Y en tercer lugar, y luego de muchos rumores, se está preparando una película ambientada luego de los hechos de Star Wars Episodio XI, protagonizada por la autodenominada Rey Skywalker, y el cual narrará sus peripecias respecto al establecimiento de una nueva academia jedi.

La cinta va a estar claramente protagonizada por Daisy Ridley y estará bajo el mando de Sharmeen Obaid-Chinoy, una directora pakistaní conocida por diversas producciones de su país y quien dirigió dos episodios de la serie de Marvel, “Ms. Marvel”. Dentro de la cronología de la saga estará ubicada quince años después de “The Rise of Skywalker”.

Series inminentes

Así, se dio a conocer el retorno de la franquicia épica a los cines. Sin embargo, también se anunciaron trailers, imágenes y nuevos detalles de las próximas producciones para la plataforma de streaming “Disney Plus”.

De esta forma, se reveló un nuevo trailer de la serie “Ahsoka”, cuyo estreno será en agosto de este mismo año; nuevos detalles sobre el casting y la dirección de la serie “Skeleton Crew” y nuevas imágenes de la segunda y última temporada de la reconocida Andor y de la inminente “The Acolyte”, descrita como una mezcla entre “Frozen” y “Kill Bill”.

Como cada año, la Star Wars Celebration sorprende y los secretos mantenidos tanto tiempo bajo la protección de Lucasfilm surgen finalmente, sacudiendo a los fanáticos de la gran saga.