Deportes (Redacción Voces Críticas) A continuación te presentamos la agenda deportiva más completa para que disfrutes del fin de semana a pura pasión. En esta nota te contamos todas las propuestas disponibles.

En la siguiente agenda deportiva podrás encontrar todos los deportes a emitirse durante el fin de semana, sus correspondientes partidos y horarios, para que sepas qué ver, a qué hora y por cuál canal.

SÁBADO 08 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Sarmiento (J) vs Argentinos ESPN Premium STAR +

18:00 Gimnasia (LP) vs Racing Club STAR + TNT SPORTS

18:00 Unión vs Belgrano ESPN Premium STAR +

20:30 Def y Justicia vs Central Cba (SdE) TNT SPORTS

20:30 Atl. Tucuman vs San Lorenzo ESPN Premium STAR +

SERIE A

07:30 Udinese vs Monza STAR +

09:30 Fiorentina vs Spezia ESPN 2 STAR +

11:30 Atalanta vs Bologna ESPN 2 STAR +

11:30 Sampdoria vs Cremonese STAR +

13:30 Hellas Verona vs Sassuolo STAR +

13:30 Torino vs Roma STAR +

15:45 Lazio vs Juventus ESPN 3 STAR +

PREMIER LEAGUE

08:30 Manchester United vs Everton STAR + / ESPN

11:00 Aston Villa vs Nottingham Forest STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Newcastle United STAR +

11:00 Fulham vs West Ham STAR +

11:00 Leicester City vs Bournemouth STAR +

11:00 Tottenham vs Brighton STAR +

11:00 Wolverhampton vs Chelsea STAR +

13:30 Southampton vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Osasuna vs Elche ESPN Extra STAR +

11:15 Espanyol vs Athletic Club DIRECTV SPORTS

13:30 Real Sociedad vs Getafe ESPN 2 STAR +

16:00 Real Madrid vs Villarreal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin ESPN 3 STAR +

10:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt STAR +

10:30 Freiburgo vs Bayern Munich STAR +

10:30 Mainz 05 vs Werder Bremen STAR +

10:30 Augsburgo vs Colonia STAR +

13:30 Hertha Berlin vs RB Leipzig STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Angers SCO vs Lille STAR +

16:00 Niza vs PSG STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY

15:30 All Boys vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

17:00 Independiente Rivadavia vs Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Almirante Brown vs Club Atlético Güemes TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

19:00 Chacarita Juniors vs Atlanta TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

20:00 Villa Dálmine vs Quilmes DIRECTV SPORTS

PRIMERA “B”

15:30 Deportivo Merlo vs Colegiales TYC SPORTS PLAY

15:30 Comunicaciones vs San Miguel TYC SPORTS PLAY

15:30 Cañuelas vs Sacachispas TYC SPORTS PLAY

15:30 UAI Urquiza vs Fénix TYC SPORTS PLAY

15:30 Dock Sud vs Argentino Merlo DIRECTV SPORTS

15:30 Talleres (RdE) vs Acassuso TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Armenio vs Argentino de Quilmes TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

11:30 Quimsa vs. Boca BASQUET PASS TV TYC SPORTS

22:00 San Lorenzo vs. Gimnasia (CR) BASQUET PASS TV DIRECTV SPORTS

EREDIVISIE

15:00 PSV vs Excelsior STAR +

PRIMERA C

15:30 Luján vs Sportivo Italiano

15:30 Liniers vs Claypole

15:30 Central Córdoba vs Midland

15:30 San Martín Burzaco vs Atlas

15:30 Excursionistas vs Leandro N. Alem

19:30 Real Pilar vs Deportivo Español

PRIMERA D

15:30 Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida

15:30 El Porvenir vs Sportivo Barracas

TORNEO FEDERAL A

16:00 Olimpo vs Sansinena (GC)

16:00 Ciudad Bolivar vs Juventud Unida (SL)

16:00 Argentino (MM) vs San Martin (M)

17:30 Defensores (VR) vs Independiente (CH)

SUDAMERICANO SUB-17

21:00 Argentina vs Paraguay TYC SPORTS

21:00 Perú vs Venezuela

DOMINGO 09 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Independiente vs. Estudiantes ESPN Premium

14:00 Godoy Cruz vs. Tigre TNT SPORTS

16:30 Newell’s vs. Rosario Central TNT SPORTS

19:00 Huracán vs. River ESPN Premium

21:30 Boca vs. Colón TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Lyon vs. Stade Rennais STAR + / ESPN

10:00 Montpellier vs. Toulouse

10:00 Troyes vs. Clermont

12:05 Nantes vs. Mónaco STAR +

15:45 Lorient vs. Marsella ESPN 3 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Valladolid vs. Mallorca DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Real Betis vs. Cádiz DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Almería vs. Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

16:00 Barcelona vs. Girona DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

10:00 Leeds vs. Crystal Palace STAR + / ESPN

12:30 Liverpool vs. Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia M’gladbach vs. Wolfsburgo ESPN 2 STAR +

12:30 Bochum vs. Stuttgart ESPN 2 STAR +

14:30 Hoffenheim vs. Schalke 04 STAR +

PRIMERA – NACIONAL

16:10 San Martín (T) vs San Martín (SJ) TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

17:30 Chaco Forever vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Club Atlético Mitre vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs. Club Atlético Estudiantes TYC SPORTS PLAY

NBA

16:30 Utah Jazz vs. Denver Nuggets ESPN Extra STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:35 Semifinal: Ciudad vs. Policial TYC SPORTS

SEVEN SINGAPUR

05:10 Seven FOX SPORTS 2

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:20 Anderlecht vs. Westerloo FOX SPORTS

LIGA SMARTBANK

09:00 Huesca vs. Burgos DIRECTV SPORTS / 1619 STAR +

11:15 Eibar vs. Levante STAR +

ATP 250 – ESTORIL

11:00 Final

EREDIVISIE

11:30 Ajax vs. Sittard ESPN 3 STAR +

15:50 Feyenoord vs. Waalwijk STAR +

LIGA ACB

12:00 Bilbao vs. Barcelona FOX SPORTS 2

LIGA DE GRECIA

12:00 AEK Atenas vs. Aris STAR +

15:00 Panathinaikos vs. Olympiacos STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

14:00 Cincinnati Reds vs. Philadelphia Phillies FOX SPORTS 3

20:00 San Diego Padres vs. Atlanta Braves ESPN 3 STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Besiktas vs. Giresunpor FOX SPORTS

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

14:45 Ronda Final ESPN 2 STAR +

LIGA BOLIVIANA

16:00 Bolívar vs. Vaca Diez TIGO SPORTS

AMISTOSOS INTERNACIONALES FEMENINO

16:00 Argentina vs. Venezuela DIRECTV SPORTS / 1610

SAUDI PRO LEAGUE

16:00 Al Fayha vs. Al Nassr DIRECTV SPORTS + / 1613

FÚTBOL DE PARAGUAY – TORNEO APERTURA

18:00 Resistencia vs. Olimpia TIGO SPORTS

20:30 Cerro Porteo vs. Tacuary TIGO SPORTS

PRIMERA C

20:00 Lafferrere vs. Victoriano Arenas DIRECTV SPORTS / 1610