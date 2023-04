La separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Como consecuencia, ha surgido un gran interés por la relación entre Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel. Recientemente, Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, ha revelado detalles sobre la estrecha relación entre las mujeres de la selección argentina.

Durante el partido amistoso de la selección argentina contra Panamá, todas las miradas se centraron en Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, que entablaron una amistosa charla en la cancha del Monumental. Posteriormente, se las vio juntas en la fiesta de celebración organizada para los jugadores en una actitud cómplice y divertida.

En las últimas horas, Oriana Sabatini ha hablado sobre su relación con Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, señalando que “somos todas iguales”. También ha destacado la calidad del vínculo entre las mujeres de la selección, afirmando que “hay una muy buena onda” y que “tienen re lindos valores”.

Sin embargo, la ausencia de Oriana Sabatini en el partido amistoso contra Panamá ha sido un tema de interés. La pareja de Paulo Dybala ha explicado que no pudo acudir porque “a mi novio se le olvidó avisarme” y que “yo ya no llegaba de ninguna manera”. A pesar de ello, ha destacado que estuvo presente “desde el corazón”.

Las declaraciones de Oriana Sabatini sobre la buena relación entre las mujeres de la selección argentina podría generar el enojo de Antonela Roccuzzo, quien ha sido clara en señalar que no le gusta que se hable de su intimidad. No obstante, Sabatini ha apuntado que no hay status en ese grupo y que “serían todas iguales”.

Finalmente, Sabatini ha destacado la incorporación de Tini Stoessel al grupo y ha señalado que la ve “contenta”. Todo parece indicar que la relación entre las mujeres de la selección argentina es excelente y que continúan fortaleciendo su vínculo día a día.