Anuel AA siempre se ha caracterizado por ser uno de los músicos más polémicos. Sin embargo, en el último tiempo, ha estado en medio de feroces enfrentamientos debido a que dos de sus ex parejas lo acusaban de no hacerse cargo de sus responsabilidades como padre de sus hijas.



Ante esta situación, y luego de ser presionado para que responda ante sus primogénitas, Anuel AA ha tomado una importante decisión respecto a su vida. El puertorriqueño comunicó, a través de su cuenta en Instagram, que a partir de ahora no va a apostar a ninguna otra relación.





Luego de sus rotundos fracasos amorosos, Anuel AA consideró que la mejor opción es quedarse solo por un tiempo y señaló que las únicas mujeres que recibirán amor de su parte serán sus dos pequeñas hijas y su hermana. Informa Voces Críticas



Según el reconocido cantante “enamorarse es hacer un pacto con Lucifer” y él ya no está dispuesto a pasar por eso otra vez. Pero, además, lanzó una fuerte indirecta en contra de sus ex parejas debido a que insinuó que lo que él vivió con ellas fue “falso amor” y que eso lo terminó perjudicando.





Lo cierto es que cada relación amorosa que Anuel AA ha tenido nunca terminó de la mejor manera. Con Karol G, que fue su novia más famosa, comenzaron bien las cosas pero en el final, ella terminó dedicando varias canciones en las que lo defenestró por el mal comportamiento que tuvo.



En cuanto a Yailin la más viral, todo parecía que se encaminaba en la vida de Anuel AA, pero a pocos meses de que naciera su hija todo se desmoronó y terminó en una disputa entre ellos, porque el músico no se quería hacer cargo de su paternidad, al igual que le pasó con la mujer norteamericana que le exigió que responda ante su bebé.