La pareja del momento es sin duda Jennifer Lopez y Ben Affleck al que logran admirar a sus seguidores y a la farándula. Desde su casamiento, le demuestra a todos el inmenso amor que se tienen y lo afortunado de haberse vuelto a elegir para llevar adelante una vida juntos.

Hace unos días, el actor de “Batman” se encontraba en su mejor momento promocionando el estreno de su película “Air: la historia detrás del logro”, que tiene como protagonista a Michael Jordan y Nike. Allí, fue cuando recordó a JLo, quien le dio las gracias y también se siente orgulloso de ser su fuente de inspiración para componer algunas canciones.

En ese momento, Affleck hizo mención al gran talento de su esposa: “Fueron escritas por la mejor artista en la historia del mundo”. Si bien, aprovechó también para aclarar una cuestión que cuando fueron estrenadas se preguntaban si eran referidas a él. De este modo mencionó: “No sé si son exactamente sobre mí, tal vez inspirados por mí”.

En cuanto a las preguntas sobre si la actriz de “Marry Me” se inspiró en realizar estos temas antes o después de su primera separación, tuvo una contundente respuesta por parte del productor. Prefirió ignorar y limitarse a responder al expresarse: “Si quieres preguntarle a Jennifer sobre su carrera, si estás interesado en su trabajo, pregúntale a ella”.

Sin embargo, eso no es todo ya que se conoció que Jennifer Lopez se prepara para hacer el lanzamiento de su nuevo álbum “This is Me Then” para este 2023. El mismo, tendrá “Dear Ben Pt.II”, inspirada en Ben Affleck, sumado a otros temas que se relacionarían al apasionante momento que viven juntos.