El rey Carlos III y Camila Parker se encuentran en un constante ruedo como parte de toda la gran previa a la coronación oficial. Luego de su primera visita internacional la semana pasada, no paran de asistir a eventos.

Esta vez fue el turno de repetir una ceremonia que la familia real británica viene realizando históricamente: el acto del jueves santo.

De esta forma, Carlos III y Camila Parker fueron a York, en donde asistieron a la Royal Maundy Service. En el evento el monarca inglés dará de obsequios regalos de Maundy a 74 hombres y 74 mujeres, informa Voces críticas.

Sin embargo, la recepción de los reyes ingleses no fue como ellos esperaban. Y es que se encontraron con una enorme manifestación de activistas antimonárquicos.

El grupo llamado “Republic” estaba liderado por un hombre con un megáfono, quien repetía la consigna de “No es mi rey” a la vez que criticaba que los fondos de la realeza fueran destinados a una costosa ceremonia en vez de a actos más beneficios para la sociedad.

King Charles and Queen Camilla continue tour ahead of Coronation#Con_A_Nation

Chants of “Not My King” and “Boos”#NotMyKing #NotMyQueen pic.twitter.com/RziOLqrT1Y

— My Opinion – Sussex Warrior 🐊 (@my_opnion) April 6, 2023