Jaime de Marichalar tiene una vida lejos de los medios de comunicación, un tiempo fue duque de Lugo hasta su divorcio con la infanta Elena, ahora pasa sus días como un hombre casi invisible para la sociedad.

El ex Duque de Lugo cumplió 60 años de edad, luego de divorciarse de la hermana del rey Felipe VI, tomó la decisión de llevar una vida tranquila, hasta muchos creen que está solo, abandonado, triste, etc pero lo cierto es que él eligió vivir así, en soledad y se siente bien.

Muchas personas hablan muy bien de Jaime, no hay quejas en su contra, lo que lo hace tener un buen perfil, algo que sus hijos no heredaron al parecer, ya que están involucrados en cada polémica que surge en España.

Amigos y cercanos a Jaime revelaron que el ex duque de Lugo fue duramente criticado cuando se separó de la infanta Elena, “fue injusto todos los ataques que recibió”, dijo uno de los amigos de jaime en una entrevista, informa Voces Críticas.

El ex duque de Lugo pasa sus días tranquilos, cuando es visto por las calles o en algún evento importante, se destaca su porte, ya que no es común ver a personas vestirse tan elegante como lo hace Jaime, es algo que a él le encanta. Hasta el momento, todos sus conocidos, amigos y cercanos a él, lo descubrieron como un padre execelente, pero no dicen lo mismo de la infanta Elena.