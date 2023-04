The Crown es una de las series más populares de Netflix, pero también una de las producciones que más dolores de cabeza le ha dado a la plataforma. Además de haber recibido innumerables críticas por parte de integrantes de la Familia Real británica, también debió enfrentar terribles bajas dentro de su elenco.



Recientemente se conoció la noticia de que Gillian Anderson, la actriz que personificó a Margaret Thatcher, no renovará contrato con Netflix, por lo que los guionistas de The Crown deberán reescribir la historia y eliminar las apariciones de la intérprete norteamericana que aún quedaban por hacerse.





Esto ha significado un duro golpe para The Crown debido a que la actuación de Gillian Anderson ha sido una de las más celebradas durante la temporada número cuatro. Además, su trabajo también fue reconocido por prestigiosas academias como por ejemplo los Globo de Oro, que le entregaron un reconocimiento por su brillante papel. Informa Voces Críticas



Lo positivo de esta inesperada situación es que los productores de The Crown tenían en mente incluirla en un solo capítulo, por lo que no será mucho material el que deberá ser modificado. Sin embargo, la ausencia de Gillian Anderson representa una baja insustituible para la serie.





Según informaron desde el equipo de trabajo de Netflix, la actriz no podrá ser parte de la nueva temporada debido a algunos inconvenientes en la programación entre ambas partes. De esta manera, The Crown pierde una pieza fundamental de la historia, que deberá continuar sin el icónico personaje de Margaret Thatcher.