Isabel Preysler y Boris Izaguirre mantuvieron una gran amistad durante mucho tiempo; sin embargo, hace pocas semanas se reveló la noticia de que su vínculo llegó a su fin. Esta situación causó un gran asombro en el mundo de las celebridades, que ahora conocen el verdadero motivo de su distanciamiento.



Según la información que brindó el periodista, Kiko Matamoros, Isabel Preysler y Tamara Falcó se decepcionaron de Boris Izaguirre, luego de que él hiciera unos comentarios sobre la marquesa de Griñón en una de sus columnas semanales. A partir de ahí, la ex pareja de Mario Vargas Llosa cortó todo tipo de relación.



Boris Izaguirre dedicó un espacio en su columna para hablar mal de Tamara Falcó, algo que Isabel Preysler no le perdonó. De hecho, su decepción fue tan profunda que comenzó a evitar los lugares que Izaguirre frecuentaba, para no tener un encuentro incómodo. Ante esta actitud, el periodista le pidió explicaciones a Preysler, pero a través de su pareja y con un tono bastante agresivo. Informa Voces Críticas



Isabel Preysler tampoco soportó esta situación, aunque lo que más enfureció a la madre de Tamara Falcó fue que Boris Izaguirre se dirigiera a Ana Boyer, para que intervenga entre él y su amiga; algo que a la ex pareja de Julio Iglesias le pareció muy desagradable. A partir de ahí, el vínculo se volvió insostenible y ya no volvieron a hablar.







De esta forma, muchos especulan con que Boris Izaguirre será el gran ausente en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes tienen fecha para el próximo ocho de julio, debido a que Isabel Preysler no es la única que se siente defraudada por el escritor. La marquesa de Griñón también se sorprendió con la pésima actitud que tuvo el ex amigo de su madre contra ella.