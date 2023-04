Deportes (Redacción Voces Críticas) A continuación te presentamos la agenda deportiva más completa para que disfrutes del fin de semana a pura pasión. En esta nota te contamos todas las propuestas disponibles.

En la siguiente agenda deportiva podrás encontrar todos los deportes a emitirse durante el fin de semana, sus correspondientes partidos y horarios, para que sepas qué ver, a qué hora y por cuál canal.

SÁBADO 22 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Arsenal vs Unión de Santa Fe ESPN Premium

15:30 Lanús vs Sarmiento TNT SPORTS

20:30 Central Cba (SdE) vs Godoy Cruz TNT SPORTS

20:30 Belgrano vs Newell’s ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Fulham vs Leeds United STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Aston Villa STAR +

11:00 Crystal Palace vs Everton STAR +

11:00 Leicester City vs Wolverhampton STAR +

11:00 Liverpool vs Nottingham Forest ESPN 2 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Osasuna vs Betis DIRECTV SPORTS

11:15 Almeria vs Athletic Club Bilbao ESPN Extra STAR +

13:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano ESPN Extra STAR +

13:30 Valladolid vs Girona DIRECTV SPORTS

16:00 Real Madrid vs Celta de Vigo STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Salernitana vs Sassuolo STAR +

13:00 Lazio vs Torino ESPN 2 STAR +

15:45 Sampdoria vs Spezia STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Hertha Berlin vs Werder Bremen STAR +

10:30 Hoffenheim vs Colonia STAR +

10:30 Bochum vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Mainz 05 vs Bayern Munich STAR +

13:30 B. Dortmund vs Frankfurt ESPN 3 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Auxerre vs Lille STAR +

16:00 Lens vs Monaco STAR +

NBA – PLAYOFFS

14:00 Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers STAR +

23:00 LA Lakers vs. Memphis Grizzlies ESPN 3 STAR +

FA CUP

12:45 Manchester City vs Sheffield United STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Dep. Madryn vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Nueva Chicago vs Gimnasia (M) TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Brown (PM) TYC SPORTS PLAY

17:30 Chacarita vs Riestra TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

19:00 Villa Dalmine vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

19:35 Aldosivi vs Atlanta TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

21:40 All Boys vs Patronato TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

PRIMERA “B”

15:30 Los Andes vs Colegiales

15:30 Dep. Armenio vs Villa San Carlos

15:30 Merlo vs San Miguel

15:30 Cañuelas vs Argentino (M)

15:30 UAI Urquiza vs Acassuso

21:10 Ituzaingo vs Sacachispas

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CASI vs. Hindú STAR +

15:10 CUBA vs. La Plata STAR +

15:10 Newman vs. SIC STAR +

15:10 Belgrano vs. Buenos Aires STAR +

15:10 San Luis vs. Alumni STAR +

15:30 Pucará vs. Atlético del Rosario ESPN 3 STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Fluminense vs Paranaense STAR +

18:30 Cuiaba vs Bragantino STAR +

18:30 Sao Paulo vs America MG STAR +

21:00 Cruzeiro vs Gremio STAR +

RESERVA

11:00 Sarmiento (J) vs Lanus LPF AFA

11:00 Unión (SF) vs Arsenal LPF AFA

11:00 Independiente vs River Plate LPF AFA

11:00 Atl. Tucuman vs Racing Club LPF AFA

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Banco Provincia vs. GEBA STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

13:00 Platense vs Def. de Belgrano

13:00 Gimnasia (LP) vs Belgrano

13:00 Excursionistas vs Independiente

15:30 Boca Juniors vs Estudiantes (BA)

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 Ciudad vs. San Fernando STAR +

PRIMERA C

15:30 Central Cba (R) vs Yupanqui

PRIMERA D

15:30 Argentino (R) vs Juventud Unida

15:30 Mercedes vs Sp. Barracas

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs. Selknam ESPN 3 STAR +

TORNEO FEDERAL A

20:30 Sarmiento (R) vs Gimnasia (S)

DOMINGO 23 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 San Lorenzo vs Platense ESPN Premium

15:30 Rosario Central vs. Boca TNT SPORTS

17:30 Instituto vs. Banfield ESPN Premium

18:00 Estudiantes vs. Talleres TNT SPORTS

20:30 River vs. Independiente ESPN Premium

SERIE A

07:20 Empoli vs. Inter STAR +

09:50 Monza vs. Fiorentina STAR +

09:50 Udinese vs. Cremonese STAR +

12:50 Milan vs. Lecce ESPN 2 STAR +

15:30 Juventus vs. Napoli ESPN 2 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Reims vs. Strasbourg STAR + / ESPN

11:50 Montpellier vs. Rennes STAR +

15:30 Lyon vs. Olympique Marseille ESPN 3 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Elche vs. Valencia ESPN 3 STAR +

11:15 Bareclona vs. Atlético Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

13:20 Mallorca vs. Getafe ESPN 3 STAR +

16:00 Sevilla vs. Villareal DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

09:50 Bournemouth vs. West Ham ESPN Extra STAR +

09:55 Newcastle vs. Tottenham STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Freiburg vs. Schalke 04 ESPN 2 STAR +

12:20 Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig STAR +

14:20 Borussia Monchengladbach vs. Union Berlin STAR +

NBA – PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers ESPN Extra STAR +

16:30 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings ESPN Extra STAR +

20:00 Atlanta Hawks vs. Boston Celtics ESPN 2 STAR +

FA CUP

12:25 Brighton vs. Manchester United STAR + / ESPN

PRIMERA – NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs. Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristán Suárez vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Deportivo Maipú vs. Brown TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Chaco Forever vs. Gimnasia Jujuy TYC SPORTS PLAY

18:00 Independiente Rivadavia vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

TC 2000

09:30 Fecha 4 TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Internacional vs. Flamengo STAR +

16:00 Santos vs. Atlético Mineiro STAR +

16:00 Vasco da Gama vs. Palmeiras STAR +

EREDIVISIE

08:00 Twente vs. Sparta Rotterdam STAR +

10:20 PSV vs. Ajax STAR + / ESPN

12:30 Feyenoord vs. Utrecht STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

08:00 West Bromwich Albion vs. Sunderland STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:30 STVV vs. Royal Antewerp FOX SPORTS

LIGA SMARTBANK

08:50 Lugo vs. Málaga STAR +

13:30 Mirandés vs. Burgos STAR +

13:30 Racing Santander vs. Granada DIRECTV SPORTS / 1619 STAR +

16:00 Alavés vs. Leganés STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

10:00 Adana Demirspor vs. Kayserispor STAR +

13:00 Galatasaray vs. Fatih Karagumruk STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

10:50 Saracens vs. London Irish STAR +

ATP 500 – BARCELONA

11:00 Final ESPN 3 STAR +

SERIE B

11:15 Pisa vs. Bari DIRECTV SPORTS + / 1613

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

12:30 Aberdeen vs. Rangers FOX SPORTS

SAUDI KING’S CUP

15:00 Al Ittihad vs. Al Hilal DIRECTV SPORTS + / 1613

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

15:30 New York Ironworkers vs. Houston Sabercats DIRECTV SPORTS 2 / 1612

TORNEO FEDERAL A

16:00 Olimpo vs. Villa Mitre DIRECTV SPORTS / 1615

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Bordeaux vs. Lyon STAR +

NASCAR CUP SERIES

17:00 Talladega DIRECTV SPORTS / 1614

FÚTBOL DE PARAGUAY – TORNEO APERTURA

19:00 Tacuary vs. Olimpia TIGO SPORTS

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. Cobras Brasil XV ESPN 3 STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 San Francisco Giants vs. New York Mets ESPN Extra STAR +