Maribel Guardia, es una destaca y muy profesional actriz que regresó a los escenarios luego de que su hijo, Julián Figueroa, falleciera el pasado 9 de abril por infarto miocardio a sus 27 años.

La actriz, a sus 63 años, volvió a pisar las tablas con su obra de teatro “Lagunilla en mi barrio”, y fue recibida muy calidamente y de forma amorosa por el público presente con largos aplausos de pie, que la conmovieron hasta romper en llanto arriba del escenario.

Con lágrimas en los ojos, Maribel Guardia expresó: “Eso le habría gustado a mi hijo, verme bien, verme entera, y eso regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio me traspaso mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”.

Con la emoción a flor de piel en el teatro, Maribel hizo un enorme esfuerzo por cumplir con el público demostrando su gran talento y profesionalismo, a pesar de estar atravesando el momento más doloroso de su vida.

Finalmente, luego de la larga ovación de pie al finalizar la obra, los presentes volvieron a levantarse de sus asientos para llenar de amor y aplaudir con fuerza a la actriz, quien no pudo contener el llanto y fue abrzada por sus compañeros de elenco.