Galilea Montijo, es una destacada figura mexicana y fue una de las anfitrionas y presentadoras de los Latin American Music Awards 2023, en Las Vegas. En cuanto a su vida personal, se separó hace poco más de un mes de Fernando Reina, el diputado con el que estuvo en pareja más de 11 años y con el que tuvo un hijo.

Ahora en su regreso a México, la conductora de “Programa Hoy” fue interceptada por la prensa por los rumores de que dicen que su ex marido fue padre por cuarta vez, con una mujer muy joven, con la que, según algunos medios, salia mientras estaba casado.

Frente a las cámaras que la perseguian en su país, Galilea Montijo expresó: “Ah, pues que rápido muchachos. No, la verdad es que no se sabe de eso, y la verdad es que a mí también me sorprendió, pero nose si tiene que ver con el chisme de la semana pasada del que me preguntaron, no sé, no voy a hablar de la vida de nadie, y menos de la personal”.

Sin embargo, teniendo respeto por su ex esposo, Galilea declaró que él es un hombre “sin compromisos” que tiene su propia vida, y que le va a guardar “mucho cariño, siempre, por ser tan buen papá y buena persona”. También reclacó que estarán “unidos de por vida” por su hijo.

Finalmente volvió sobre los rumores Montijo dijo: “Yo lo que sé no es cierto, pero yo no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, pero hasta donde yo sé no es cierto”. Además, ante la insistencia de los medios para aclare lo de la infidelidad, manifestó que el motivo de la separación no fue ninguna tercera en discordia y que seguirán la comunicación por sus hijos (el biológico y los dos que él tuvo con su primera pareja, Paola Carus)”.