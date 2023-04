Desde aquel 18 de diciembre de 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar y la alegría de millones de argentinos inundó las calles de nuestro país, los fanáticos del fútbol revelan que jamás sentirán tanta felicidad como sintieron ese día.

Sin embargo, desde el equipo subcampeón, no pueden decir lo mismo. La Selección Francesa se vio fuertemente afectada tras perder por penales la final del mundo y, cuatro meses más tarde, siguen hablando de ello.

Este es el caso de Antoine Griezmann, quien sorprendió con sus palabras al referirse a lo sucedido en el estadio Lusail aquella noche. La figura del conjunto galo reveló para una entrevista cómo se encuentra su estado de salud desde aquella vez, afirmando que se ha deteriorado a raíz de la culpa.

En un diálogo con DANZ, el jugador de la Selección Francesa contó: “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaban de mí en el equipo. Estuve muy perdido”.

Luego siguió: “Después del descanso conseguí entrar en juego, pero el míster me sacó. Al final me hace mucho daño, porque ganar hubiese sido algo increíble. Era una oportunidad única. Por cómo se dio el partido, la remontada fue mágica, sin embargo, el final fue muy triste”, informa Voces Críticas.