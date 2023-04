Duran, también se refirió a la construcción del Centro de Convenciones de Cafayate destacando que “lo que hizo Salta es una inversión enorme pero con una conciencia muy importante de tener todo el abanico de posibilidades para ofrecer un centro de eventos con profesionales” y agregó “hoy lo que piden los clientes es realizar sus eventos en lugares maravillosos no solo para disfrutar el paisaje sino para también para vivir la experiencia del lugar, con su gastronomía y su gente, y eso es lo que ofrece Salta, un servicio de excelencia y un entorno con grandes atractivos”.

Por su parte, la reconocida organizadora de eventos Marcela Ruiz opinó sobre la participación en Meet Up 2023, asegurando que “esta edición fue un gran punto de encuentro para todo el turismo de reuniones, en lo particular para mí fue altamente positiva y me llevo muchas oportunidades de negocios para concretar”. También destacó el crecimiento constante de la provincia en el sector mencionando que “Salta es un destino consolidado por su estructura, recurso humano y atractivos turísticos, pero debemos seguir trabajando para afianzar lo conseguido e ir por más desafíos, como ahora que nos estamos sumando como sede para Bodas de Destino y grandes eventos deportivos. Hay una gran sinergia entre el sector público y privado y esto se refleja en el gran equipo de trabajo que formamos” finalizó.