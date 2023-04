Lo que sucedió entre Shakira y Piqué a causa de Clara Chía Martí es digno de una novela, lejos de terminar los capítulos, al parecer se abre la segunda temporada de la historia más polémica de los últimos tiempos.

Tal parece que Piqué dejará a Clara Chía Martí por unos días debido a que tiene que viajar hacia los Estados Unidos para validar su separación de Shakira, la colombiana necesita justificar que está legalmente divorciada para iniciar su estadía en Miami, de lo contrario no podrá hacerlo.

Según trascendió Clara estaría devastada, ya que Piqué no la invitó a viajar junto a él a los Estados Unidos, algo que levantó sospechas en la joven de 24 años, el ex de Shakira le prometió siempre llevarla a donde él vaya pero en esta ocasión no se podrá, ya que no quiere armar un escándalo mediático nuevamente.

Con la noticia de que Shakira necesita la ayuda urgente de Piqué, los medios de entretenimiento estadounidenses ya están atentos para captar el mejor momento de la esa reunión tan esperada de la antigua pareja.

Piqué accedió ya que si no lo hace se romperá el acuerdo que tenían ambos con respecto de compartir la custodia de Milan y Sasha, es por ello que el ex futbolista aceptó viajar, además aprovechará para ver a sus hijos nuevamente, aunque esto le cueste estar unos días lejos de su amada novia, informa Voces Críticas.