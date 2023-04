Luego de estar detenido en la cárcel por un presunto robo a una vivienda con un arma de fuego, Ezequiel Cirigliano volvió a jugar al fútbol. El mediocampista regresó a su querido River Plate, ya que el club decidió ayudarlo en su recuperación incorporándolo al Senior.

En diálogo con TyC Sports, el futbolista de 31 años expresó su alegría: “Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con excompañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol. No me había dado cuenta que tenía ganas, me trataron y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto del señor“.

Y confesó: “Trato de tomarlo con calma, voy a divertirme y a compartir un buen momento. Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar. Estoy esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional. Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de poner bien“.

“Me llamó Cristian Fabbiani y Diego Figueroa para unirme a Deportivo Riestra en la Primera Nacional. Estoy contento, voy a evaluarlo. Estoy unos seis kilos arriba. No es fácil estar a ese nivel, es cuestión de ponerse bien”, cerró sobre su posibilidad de volver al profesionalismo.