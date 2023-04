Taylor Swift es la sensación del momento, pues la cantante estadounidense ha conseguido un altísimo número de reproducciones en todas las plataformas de música. Además, luego de comenzar su gira mundial todas las entradas han sido agotadas, incluso, desde todas partes del mundo han viajado hacia el país norteamericano para presenciar el debut del ‘Eras Tour’.

En octubre de 2022, la cantante anunció el lanzamiento de su nuevo disco ‘Midnights’, el cual fue un éxito mundial y rompió varios récords. El día que salió en la aplicación de Spotify, el álbum se posicionó como el más reproducido de la plataforma. Luego de esto, anunció que comenzaría su gira y todos sus fanáticos se ilusionaron.

La artista no ha pisado tierra Argentina, es por ello que los admiradores de nuestro país y de Latinoamérica comenzaron a especular y pedir por la llegada de su gira al territorio. Varias fuentes aseguraron que Taylor vendría en octubre al Más Monumental y que las entradas saldrían a la venta en abril de este año, sin embargo, eso no sucedió.

No obstante, una fuente confiable latinoamericana ha realizado un anuncio que frenaría la felicidad de los fans: según indican, Taylor Swift no vendría a Argentina. Al parecer, las negociaciones regionales han comunicado que la gira llegaría solo a México y Brasil, ya que los altos precios habrían obligado a la artista a no extender el show por los países de Latinoamérica excluidos.

Según fuentes cercanas a las negociaciones regionales, Taylor Swift no vendría a la Argentina. Su tour llegaría a México y Brasil. ¿La razones? Altos precios y la no extensión de la gira por parte de la cantante. pic.twitter.com/hiDTe9oOl5 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) April 24, 2023

Los admiradores se encuentran a la expectativa de alguna confirmación o negación de lo dicho, pues el deseo de poder verla por primera vez en persona, ya sea a metros y metros, es increíble. Además, no se encuentran del todo bien luego de enterarse que la artista ha terminado su relación de varios años con Joe Alwin, informa Voces Críticas.