El príncipe Harry tendrá pocas oportunidades de aparecer en las fotos durante la coronación del rey Carlos III, según un experto en relaciones públicas. Kieran Elsby cree que “todos serán cuidadosos de no estar a solas con él” durante el histórico eventoinforma The Mirror. A pesar de la asistencia del duque de Sussex a la ceremonia histórica el 6 de mayo, la familia real será “cuidadosa de no estar sola con él”.

Tras el lanzamiento de su libro autobiográfico Spare, que presentaba numerosas críticas y afirmaciones sobre su familia, la relación del duque de Sussex con los royals está “muy tensa”, según los informes. En el libro, describió a su madrastra, la reina Camila como “peligrosa” y alegó un enfrentamiento físico con su hermano, el príncipe Guillermo. La historia de su infancia pública, sus luchas adolescentes con las drogas y su experiencia sexual con una mujer mayor en un campo fueron algunas de las historias que aparecieron en el libro.

Sobre la decisión del príncipe Harry de asistir a la coronación, un experto en relaciones públicas dijo a The Mirror que al duque le resultará “difícil”. “Creo que Harry puede encontrar la coronación difícil, sospecho que tendrá algunas oportunidades de foto cerca de los miembros de su familia inmediata, que aparecerán en las revistas en Estados Unidos, pero lejos de las cámaras, detrás de puertas cerradas, siento que no será reconocido. Después de todo, lo que se diga podría acabar en un nuevo libro o en una entrevista en televisión. Así que todos serán cuidadosos de no estar solos con él”, dijo Kieran Elsby, director de Media Global PR.

Un amigo del duque de Sussex dijo a People que “no recibió noticias de Carlos” con respecto a su invitación a la coronación, en su lugar, recibió un correo electrónico de la oficina de su padre. “No provino de Carlos. Harry quería escuchar la invitación directamente de su padre, pero siempre es a través de alguien“. Además, el amigo dijo que asistirá al evento en apoyo de su padre, “no de una institución”.

Kieran indicó que el rey Carlos III todavía quiere a su hijo en su coronación a pesar de sus afirmaciones. “Claramente quiere algún tipo de relación con Harry, de ahí la invitación. Él es su hijo y eso es todo lo que queda para Harry“. Informa Voces Críticas.